3月に入り卒業シーズンを迎えています。3日も石川県内各地の高校で卒業式が行われました。金沢商業高校では、3年生266名が門出の日を迎えました。保護者らが見守る中、一人ずつ名前を呼ばれた卒業生。卒業生代表・端浦 惺奈 さん：「温かいみんなと出会えたことは、私にとって何よりもいとおしく大切な宝物です。いつか成長した姿で再会できる日を楽しみに、それぞれの未来を力強く切り開いていきましょう」 式の後、最後