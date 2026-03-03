本年度アカデミー賞オリジナル脚本賞・主演男優賞にノミネートされているイーサン・ホーク主演、リチャード・リンクレイター監督の映画『ブルームーン』（3月6日公開）より、イーサンの作品への強い想いやリンクレイター監督との長年の絆が伝わる撮影秘話、追加場面写真、メイキング写真が到着した。【写真】リンクレイターとホークの30年の軌跡が作り上げた奇跡の瞬間を捉えたメイキングカット本作は、「ザ・レディ・イズ・ア