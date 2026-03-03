ONE OK ROCKが昨年8月に横浜で行ったライブを映画化した『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』が、4月17日の日本を皮切りに順次全世界で公開されることが決まった。併せて、予告編とメインビジュアルが解禁となった。【動画】熱気、フルスロットル！『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』予告本作は、ONE OK ROCKの結成20周年イヤーに世界中を駆け巡ったツアー