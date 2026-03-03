劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』が、IMAX（R）、プレミアムラージフォーマットのMX4D、4DX、Dolby Cinemaで同時公開されることが決定。コナン史上最大規模の合計526館で公開される。【動画】ド派手なアクションシーンが満載！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』限界突破PV劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェ