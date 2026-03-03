ヨルシカが、全国5都市で行うライブツアー＜一人称＞の追加公演として7月に神奈川・横浜アリーナでの開催を発表した。書簡形小説『二人称』とデジタルアルバム『二人称』を元に、新しいコンセプト公演を予定しているという。本日より、ヨルシカのスマホサイト「後書き」会員向けに先行受付を開始した。なおヨルシカは、3月4日に3年ぶりとなるアルバム『二人称』をリリースする。◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称