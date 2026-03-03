豊胸専門のりんごクリニック（東京都中央区）は３日、豊胸に関する調査結果を発表。東京在住の２５〜３５歳女性の１０００人にインターネットで調査し、９.４％が豊胸整形を行っている、さらに１４.２％が豊胸整形に興味を持っていることが明らかになった。りんごクリニックによると、経験者の約８割が「自分のため」に豊胸をしたと回答（７８.４１%）、経験者の約８割が、受診〜施術の過程で「医師の性別」が理由の不安・困り