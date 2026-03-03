◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）３月３日、美浦トレセン前走の阪神ＪＦ７着から巻き返しを狙うショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）が、距離短縮で巻き返しムードだ。２走前に７ハロンのファンタジーＳで２着に好走しており、加藤士調教師は「１４００メートルはちょうどいい、と（池添）ジョッキーも