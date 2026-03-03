白髪が気になりはじめたら、デザインカラーを積極的に楽しめるチャンス！ 染毛力の高い白髪染めで単色に染め上げる方法もあるけれど、よりナチュラルにカバーできるカラーリングがあります。それが、細いハイライトで白髪の仲間を作り、デザインの一部として白髪を活かすアレンジ。ありのままの状態を前向きに捉えて、自分らしい色を育ててみませんか？ 初めてにうれしい控えめアレンジ オフィスや春の