◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのメンバーが発表され、大谷が「１番・ＤＨ」に入った。中軸は「３番・鈴木」、「４番・村上」で、侍合流後初実戦の岡本が「５番」を担う。「６番」には吉田が入った。野手のスタメンでメジャー組５選手が先発出場したのは、侍ジャパンで初めて。鈴木は日本で１８２本塁打、メジャーで８７本塁打で通算２６９発。岡本は同２４８発で、村上は同２４６発と、３