ハンブレッダーズが、5月24日に大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて開催する主催フェス＜GALAXY PARK in EXPO＞の全出演者を発表した。2025年は、大阪城ホールにて開催し、9,500人を動員した主催フェス＜GALAXY PARK＞。今回は、ムツムロ アキラ（Vo, G）が生まれ育った街である「地元・吹田市」で初の野外で開催となる。今回アナウンスされたのは、KANA-BOON、シンガーズハイ、PEOPLE 1、フレデリックの