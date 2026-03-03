２月２７日に芸能事務所・ＮＲＣＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮへの所属を報告した元ＡＫＢ４８・ＳＫＥ４８の佐藤すみれがＳＮＳを更新。夫でプロレスラーの愛鷹亮も同じ事務所に所属することを報告した。３日にインスタグラムで「先日の発表ではあたたかいメッセージありがとうございました」と始め、「ファンの皆さま、びっくりさせてごめんなさい。それでも、おかえり！と言ってくれてありがとう！！」と感謝を述べた。続けて「