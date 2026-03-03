リバプールのアルネ・スロット監督がセットプレー偏重について語るイングランド1部のセットプレーからの得点を占める割合が過去10年で最大となっていると、英公共放送「BBC」が報じた。こうした変化にリバプールを率いるアルネ・スロット監督は「ほとんどの試合は見るのが楽しいものではなくなった」と本音を明かした。レポートによると、今季のプレミアリーグにおける全ゴールのうち、27.5パーセントがペナルティーキックを除