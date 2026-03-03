セクハラ行為が発覚して辞職の意向を示したものの、その後、撤回した佐賀県有田町の松尾佳昭町長が、4月に投開票が行われる有田町長選挙への出馬を表明しました。■有田町・松尾佳昭町長（去年12月2日）「この度は誠に申し訳ありませんでした。辞職、辞任したいと考えています。」■松尾町長（去年12月24日）「あの時は辞めるという覚悟だったんです。」Q辞職を撤回？「はい。」 有田町の松尾佳昭町長（52）は去年12月、セクハ