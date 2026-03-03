長井市の採石場で3日正午過ぎ、採石作業の準備をしていた作業員の男性が大型重機の間に挟まれ、死亡しました。警察は労災事故として当時の状況などを捜査しています。消防などによりますと、3日正午過ぎ、長井市寺泉の採石業者「手塚建材」の採石場で、50代の男性がバックホーと呼ばれる大型重機2台の間に挟まれました。男性は、駆け付けた救急隊によって病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。事故当時、現