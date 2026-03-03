3月に入り、ウィンタースポーツも終盤を迎えています。こうしたなか、山形県内外からの観光客や海外からのインバウンドで賑わう蔵王温泉スキー場では今シーズンから導入した新たなサービスが注目されています。「3,2,1 スタート！」3日日曜日、青空が広がった蔵王温泉スキー場です。記者リポート「きょうのスキー場は天候にも恵まれ思い思いに滑っていく」シーズンも