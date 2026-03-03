山形県内は低気圧の影響で3日の午後から各地で雨が降り、ところによって今夜から雪に変わる見込みです。各地で雪が降りやすい天気は5日まで続く見込みで、交通障害などへの注意が必要です。2日の県内は多くの地点で最高気温が平年を超えましたが、3日は一転、この時期らしい気温でした。各地の最高気温は鶴岡市鼠ヶ関で9.7度、酒田で8.1度、鶴岡で8度などとなり午後から山沿いでは雪、平地では雨となりました。山形地方気象台によ