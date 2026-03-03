２月２６日、海南省海口市の免税店「海口国際免税城」を見学する記者団。（海口＝新華社記者／許雨深）【新華社海口3月3日】中国海南省で2月28日までの4日間、海外メディア向けイベント「走読中国・走進海南自貿港」（中国を歩いて読み解く・海南自由貿易港を訪ねる）が行われた。共同通信や毎日放送、時事通信、東京新聞など日本メディアの記者も参加し、内外の記者団と共に海口、儋州（だんしゅう）、瓊海（けいかい）な