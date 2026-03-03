第5代日本女子ミニマム級王者のプロボクサー・鈴木なな子が、ヤクルトとのオープン戦の始球式に登板した。初めての始球式で投じた一球は、きれいな弧を描きながら吸い込まれるように受ける谷川原のミットに。「うまくいきました。（球場が）広すぎて逆に緊張しなかったです」と笑顔で振り返った。野球は未経験で、練習は数回のみ。マウンドに立ち「絶対に届かせたい」と思いっきり投じたところ、コントロールも満点だった。