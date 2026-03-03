2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子銅メダリストの佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が3日、東京都港区のエームサービス本社を訪れた。オンラインもつなぎながら同社の社員に活躍を報告し「毎回、歓迎していただきうれしい。今回もこのような場をつくっていただき、本当に嬉しく思っています」と語った。五輪前も同社管理栄養士の西山英子さんのアドバイスを受け、銀メダルの団体、銅の個人とも戦い抜いた