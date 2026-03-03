【北京＝照沼亮介】米ブルームバーグ通信は３日、米国のベッセント財務長官と中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相が米中の貿易戦争を巡り、今月半ばにパリで協議する見通しだと報じた。報道によると、協議では、中国による米国産大豆や米ボーイングの航空機の購入などについて議論する。米連邦最高裁判所の違法判断を受け、合成麻薬「フェンタニル」の米国への流入を理由にした追加関税や「相互関税」といった関税措置につ