「戦争の真っ只中です――」。休暇中の編集部員から届いたのは、そんな緊張感に溢れるメッセージだった。【画像】「ドーーン！とホテル中が震えるような音が…」イランの報復攻撃の最中、ドーハで足止めになった「文藝春秋」編集部員の写真をすべて見るアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、イランの報復攻撃が中東各地で続いている。その影響で航空便が欠航し、多くの日本人が現地で足止めされている。休暇中の「