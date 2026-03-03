ニデック第三者委員会の平尾覚委員長は3日、東京都内で記者会見し、創業者の永守重信氏が役員に対し「業績目標を達成するよう強いプレッシャーをかけていた」と述べ、会計問題の要因が永守氏にあったとの認識を示した。