野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表「侍ジャパン」は３日、京セラドーム大阪で阪神と強化試合を行う。スタメンが発表され、大谷翔平（ドジャース）は１番指名打者で名を連ねた。前日の２番から変更された。前日に合流したばかりの岡本和真（ブルージェイズ）は５番三塁。先発投手は日本代表が高橋宏斗（中日）、阪神は左腕の伊藤将司。本番前の最後の一戦で連覇を狙う侍ジャパンがどんな戦い