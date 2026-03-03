女優高畑充希（34）が3日、都内で、映画「ウィキッド永遠の約束」（6日公開）の舞台あいさつ付き日本語吹き替え版最速上映イベントに登場した。夫で俳優の岡田将生（36）との第1子を出産後、初の公の場。ドット柄の黒いロングワンピースにカーキのジャケットを羽織り、以前と変わらないスリムないでたちで登壇した。同映画は不朽のミュージカル「ウィキッド」の映画化で、昨年公開された「ウィキッドふたりの魔女」の続きを描