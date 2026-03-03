緑黄色社会が3日、東京・日本女子体育大で映画「パリに咲くエトワール」（13日公開、谷口悟朗監督）特別試写会にサプライズ登場した。同作の主題歌「風に乗る」を担当し、この日は同大の学生の前にサプライズ登場。大歓声を浴びながら同曲を生演奏した。同作は20世紀初頭のパリで、バレリーナを目指す少女、千鶴と画家を目指す少女、フジコの姿を描く。バレエ経験があるというギターの小林壱誓（30）は「ジャズダンスの基礎でクラ