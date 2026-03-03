輝かしい経歴のあるパイロットなのに…アメリカ司法省は2026年2月25日、元アメリカ空軍将校でパイロットのジェラルド・エディ・ブラウン・ジュニア氏（65歳）が、中国人民解放空軍パイロットに無許可で防衛訓練を提供したとして、武器輸出管理法（AECA）違反の容疑で告発されたと発表しました。【画像】え、ソックリ!? これが中国版のF-35戦闘機です初公判は2026年2月26日に、インディアナ州南部地区の裁判所で行われました。