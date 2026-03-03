3月3日、矢口真里がInstagramを更新した。【写真】猫耳をつけた衣装SHOTなども公開矢口は、自身のInstagramアカウントにて、「ちょっと前の衣装たち」「なかなか前かも すみません」「最近のはまた次で載せますね」などとコメントしつつ、ミニ丈のセットアップにニーハイブーツを合わせて美脚をチラ見せしたコーデや、美肌際立つアップSHOT、猫の耳飾りをつけたキュートなポーズを取る全身SHOTなど、さまざまな衣装を着こなした写