株式会社宝島社は3月3日、ファッションEC「ZOZOTOWN」に公式ショップ「宝島社STORE」を開設するにあたり、新アパレルブランド事業の立ち上げに関する記者発表会を開催した。 参考：『CUTiE』と「Cher」、なぜカプセルトイで復活？宝島社トイズが“平成カルチャー”に注目したワケ ファッション雑誌販売部数トップシェアの宝島社は、2026年3月4日（水）12時（正午）より、「ZOZOTOWN」に公式ショップ「宝島社STORE」