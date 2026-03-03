●皆既月食は瀬戸内側東部ほど観察チャンス！●あす4日(水)は日ざし届いても北風流入で気温上昇鈍い●今後もしばらく 厚手の上着等が活躍の肌寒さの日が多い見込み＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう3日(火)の県内は、朝までで低気圧に伴うまとまった雨雲は東に抜けましたが、日中は湿った北風が流れ込み続け、日本海側ほど、細かい雨が残り続けている所もあるほか、県内全般に雲がなかなか取れない状況が続いています。 そんな中