歌手のDream Amiさんは3月1日、自身のInstagramを更新。沖縄で撮影したウエディングフォトを公開しました。【写真】Dream Amiのウエディングフォト「ただただ尊い…」Amiさんは「ウェディングフォトは2人で何度も行った思い出の地、沖縄で撮影しました」とつづり、6枚の写真を披露。沖縄の海を背景に、夫で建築家の半田悠人さんとのツーショットや、ブーケを手に満面の笑みを見せるAmiさんが写っており、幸せオーラあふれるウエデ