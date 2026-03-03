グローバル刃物メーカーの貝印は、マルチファンデーションに使える「マカロンみたいなパフ」を3月2日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで（店舗によって入荷日が前後する）発売した。「マカロンみたいなパフ」今回発売する「マカロンみたいなパフ」は、現在、好評を得ている「ファンデーションが染みこみにくいパフ」に次ぐアイテムとして、リキッドやパウダーなど幅広