ドバイ国際空港の周辺でイランの攻撃よって発生した黒煙の柱が見える。3月1日撮影（写真：AP/アフロ）米国とイスラエルは2月28日、イランの首都テヘランなどを空爆し、最高指導者ハメネイ師、精鋭部隊・革命防衛隊のパクプール司令官、イラン国軍のムサビ参謀総長ら政権中枢メンバーを殺害した。イランはすぐさまホルムズ海峡を挟んだ湾岸諸国に対して報復攻撃に踏み切り、一気に地域の緊張は高まっている。攻撃にさらされたアラブ