大垣競輪の「開設73周年記念・水都大垣杯（G3）」決勝戦が行われ、菅田壱道（39＝宮城）が最終1コーナー捲りの古性優作に切り替えて差し切り、22年7月の福井以来5度目のG3Vを飾った。2着は古性、3着は清水裕友。山口拳矢は7着。4日間の総売り上げは77億9415万2000円。目標の65億円を大幅に上回った。追加での参戦を引き受けて正解だった。最後に最高のご褒美があった。志田―山口―古性―東口―郡司―小松崎―菅田―清水―坂