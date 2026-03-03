バスが電柱に衝突し、一時、約1800戸が停電しました。現場の映像では、バスのフロントガラスは大破し、電柱は根元から折れてしまっています。警察によりますと、3日午後1時20分ごろ、愛知・春日井市で「バスと電柱がぶつかった」などと110番通報がありました。バスは歩道に乗り上げた状態で、電柱にぶつかったあと止まったとみられ、乗客2人と運転手のあわせて3人にけがはありませんでした。この事故の影響で、春日井市内では一時1