年齢を重ねても元気で過ごすには何を食べるといいか。医師の帯津良一さんは「100歳以上まで健康で長生きしている人は、男性も女性も平均的な日本人と比べて摂取している総エネルギー量に対するたんぱく質の割合が高いというデータが出ている。講演に行く経営者の集まりには年配の人も多いが、みなさん顔がつやつやしていて見るからにエネルギッシュで食欲旺盛だ」という――。※本稿は、帯津良一『やり残したことは、死んでからや