秋田県と農水省がもめている。何が起きているのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は、「秋田県は2023年産米について減産するように圧力を受けたと主張している。農水省は減反政策は廃止しており、そのようなことはないと説明しているが、真っ赤なウソだ」という――。鈴木憲和農林水産大臣（2023年5月）と鈴木健太秋田県知事（2025年9月25日）（写真左＝農林水産省／CC-BY-4.0／ウィキメディアコモンズ・写真右