ＷＢＣ日本代表の山本由伸投手（２７）が見せたファンサービスが海外から称賛を集めている。山本は２日に京セラドームで行われたオリックスとの強化試合の試合前に外野エリアで調整。キャッチボールなどを終え、引き揚げる際にスタンドに向かって使っていたボールを投げ入れた。そのボールは大人の男性がキャッチしたが、すぐさま前列にいた「ＯＨＴＡＮＩ」のユニホームを着た少年にプレゼントした。このシーンはＷＢＣ公式