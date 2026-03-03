UNISが日本ファンとの熱い再会を予告した。UNISは3月29日、東京・飛行船シアターにて「2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!」を開催し、日本のファンと対面する。【注目】UNISの日本人メンバー、公演中に失神今回のファンミーティングは、昨年6月に開催されたアジアファンコンツアー東京公演以来、約9カ月ぶりとなる日本での再会だ。公演は13時と18時30分の計2回にわたって行われる。公式ファンクラブ「EverAfter