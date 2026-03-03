【雪花ラミィ】 2027年1月 再販予定 価格：35,000円 マックスファクトリーは、フィギュア「雪花ラミィ」を2027年1月に再販する。価格は35,000円。 本商品は女性VTuberグループ「ホロライブ」の5期生、雪花ラミィさんを1/6スケールフィギュア化したもの。リン☆ユウ氏のイラストを元に立体化されている。 髪の毛は細かく造形され、それぞれの先端にはグ