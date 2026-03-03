◆ＷＢＣ強化試合オリックス―チェコ（３日・サンマリン宮崎）スタメンが発表された。ＷＢＣで日本と同じ１次ラウンドＣ組のチェコは、２５年まで巨人に所属していたフルプが「５番・中堅」で先発。２３年の前回大会の日本戦（東京Ｄ）で佐々木朗希から死球を受けた後、全力疾走を見せたことで話題となったエスカラは「８番・左翼」で出場する。以下、両チームのスタメン。【チェコ】（先攻）１番・二塁メンシク２番・ＤＨ