【「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム 〈リバイバル版〉」抽選予約販売】 応募期間：3月5日13時59分まで 当選発表：3月6日 価格：38,500円 あみあみにて、「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム 〈リバイバル版〉」の抽選予約販売が3月5日13時59分まで実施されている。当選発表は3月6日で、価格は38,500円。 本抽選はあみあみのメ&#1