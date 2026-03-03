侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦の試合前練習中、５階席にボールをプレゼントする“神対応”を見せ、球場がどよめく一幕があった。５階席最前列の男女のカップルに届くと、二人は思わず抱き合い、感激の表情を浮かべていた。前日には、キャッチボール後に三塁側のエキサイトシートエリアでサイン会を実施。ユニホームを着た子供にサインを書き始めるなど、大谷のサービス精神に称賛の