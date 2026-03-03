女優の高畑充希が３日、都内で行われた映画「ウィキッド永遠の約束」（ジョン・Ｍ・チュウ監督、６日公開）の日本語吹替版最速上映イベントに登壇した。１月２８日に俳優の夫・岡田将生との間にもうけた第１子の出産を発表後、初の公の場。役柄にちなみ、グリーンのジャケットに黒のロングスカート姿で登壇した。時折、笑みを浮かべながら作品の魅力を語り、ママとしての充実ぶりをうかがわせた。今年で芸能生活２０周年。