２月２３日、多くの乗客でごった返す河北省・石家荘駅の待合ホール。（石家荘＝新華社配信／陳其保）【新華社北京3月3日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団によると、春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」が始まった2月2日以降、全国の鉄道旅客数は3月2日までに累計4億700万人に達した。春運は13日まで続く。