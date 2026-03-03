【新華社貴陽3月3日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州施秉（しへい）県で旧暦1月11日に当たる2月27日、特色ある民俗行事「炸竜」が開かれた。男たちが竜の形のランタンを高く掲げ、リズミカルな銅鑼や太鼓に合わせて練り歩き、爆竹の火花の中を跳ねまわる壮観な光景が広がった。「炸竜」は人々が新年の順調な天候や五穀豊穣（ほうじょう）を祈願する地元の伝統的習俗で、盛大であればあるほど新しい年の