設備の稼働状況を把握する李海樺さん。（２０２５年８月２２日撮影、玉林＝新華社配信）【新華社南寧3月3日】中国広西チワン族自治区玉林市に本拠を置く国内有数のエンジンメーカー、広西玉柴機器のシニアエンジニア李海樺（り・かいか）さんは、間もなく開幕する第14期全国人民代表大会（全人代）に代表として出席する。李さんは、技術と製品のアップグレードを通じた問題解決や技術人材の育成に取り組み、成果を上げてきた。