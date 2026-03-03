今月8日は国際女性デーです。海上自衛隊では、潜水艦任務にあたる女性隊員が増えています。そのわけを取材しました。■「男性だけの船よりも精強性アップ」海上自衛隊・呉基地で行われていたのは、潜水艦の乗員を目指す幹部自衛官の着任式です。潜水艦教育訓練隊原利光司令「世界には2種類の船しかない。潜水艦か潜水艦に沈められる船」国防の最前線で活動する潜水艦。今年は、過去最多の4人の女性幹部が入隊しました。潜水艦乗