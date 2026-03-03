「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が試合前の公式会見に臨み、「昨日のオリックスさんとのゲームを見ていたが、もう少しリラックスした日本代表のために本気でぶつかっていこうかなと思います」と語った。侍ジャパンに選出されている佐藤輝、森下、坂本を抜きにした戦い。相手は大谷らパワーヒッターが揃うが、「スモール