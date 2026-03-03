『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る、荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる『泉京香は黙らない』（NHK）の放送が決定した。泉京香を飯豊まりえ、岸辺露伴を高橋一生が演じている。【動画】『岸辺露伴は動かない 懺悔室』＜結婚式＞本編映像露伴の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香が主人公となるシリーズ初の物語。今回、京香は露伴の一言から