旧統一教会に対する解散命令請求の是非について、4日に東京高裁の判断が下ります。現役の信者が取材に応じ、胸中を明かしました。旧統一教会信者・小嶌希晶さん（30）：「どっちなのかな…」という不安な気持ちと「解散になったらどうなるんだろうな」という思いで待っている状況ですね。2022年に起きた安倍晋三元首相銃撃事件。無期懲役判決を受けている山上徹也被告が「旧統一教会への恨み」などと供述したことがきっかけで、信